Kinder zu verwöhnt? Anna-Maria Ferchichi rechtfertigt sich

Anna-Maria Ferchichi (41) kann die Kritik nicht verstehen! Die Influencerin geht bereits seit über zehn Jahren mit dem Rapper Bushido (44) durchs Leben. Gemeinsam bekamen die beiden sieben Kinder. Seit fast einem Jahr wohnen die zwei mit ihrer Rasselbande in einem großen Haus in Dubai. Die Familie wird unterstützt von gleich mehreren Nannys und Haushälterinnen. Deshalb wird der Brünetten nun unterstellt, dass ihre Kinder verzogen seien – doch Anna-Maria sieht das anders!

In ihrer Instagram-Story beschwert sich die 41-Jährige: "Ihr wisst, wir leben ein bisschen anders als viele von euch. Und ich möchte auch nicht, dass ihr dann jedes Mal versucht das schlecht zu reden." Sie stellt außerdem klar, dass wohl niemand ein so großes Pensum allein schaffe: "Ich wohne in einem über 1.000 Quadratmeter großen Haus und ich habe Damen, die das sauber machen. Das ist deren Job. Die werden dafür gut bezahlt. Das ist nichts Verwerfliches."

Zuletzt zeigte die Schwester von Sarah Connor (42) sich zudem sehr dankbar für ihr Leben. Sie äußerte: "Wunderbare Frauen, habe heute erst wieder gedacht, was für ein Glück wir doch haben." Tatsächlich wohnen alle Nannys unter dem gleichen Dach wie Bushido und seine Familie.

Anzeige

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und ihr Mann Bushido in Wiesbaden im November 2011

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Familie im Jahr 2023

Anzeige

RTL+ Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Issa, Aaliyah und Djibrail

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de