Samantha Abdul musste mit ihrem Sohn Ilja ins Krankenhaus!

Die Nacht hat sich Samantha Abdul (33) wohl anders vorgestellt. Im Jahr 2018 begrüßte die Influencerin gemeinsam mit ihrem damaligen Mann Oleg Justus (35) ihren Sohn Ilja auf der Welt. Mittlerweile sind sie und der Personal Trainer seit über vier Jahren schon kein Paar mehr, weshalb der Junge bei der Tätowiererin aufwächst. Wie stressig manchmal der Alltag als alleinerziehende Mutter sein kann, zeigte sich nun: Sam musste mit ihrem Sohn nachts ins Krankenhaus fahren!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Beauty vergangenen Abend zu Wort: "Ilja hatte einen Unfall in der Kita und hat sich mit dem Finger ins Auge gestochen. Während der Kita ging es, jetzt habe ich ihn vorher abgeholt und er hat richtig doll geweint." Im Laufe der nächsten Stunden sei es so schlimm geworden, dass sie sich auf den Weg ins Krankenhaus machen mussten. "Er hat freiwillig gesagt, dass er zum Arzt möchte, da muss er schon echt starke Schmerzen haben", erklärte die Mama beunruhigt. Trotz der langen Wartezeit konnte der Arzt allerdings nicht eindeutig die Ursache feststellen. "Es kann sein, dass da irgendwie ein Kratzer oder eine Verletzung auf dem Auge ist und wir das jetzt nicht gesehen haben, aber ich habe jetzt Antibiotikum für ihn bekommen", berichtete die 33-Jährige.

Samantha ist bewusst, dass Ilja nichts Schlimmes hat. "Aber ich weiß ganz genau, was für Schmerzen das sind, wenn man einen Riss in der Bindehaut hat", teilte sie ihre Sorgen mit ihren Fans und merkte während ihrer langen Wartezeit in der Notaufnahme an: "Deshalb müssen wir jetzt hier durch, auch wenn der Kleine echt nicht mehr kann."

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul (r.) mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul im Mai 2023

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de