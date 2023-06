"Wundervolles Babylein": Eric Sindermann gratuliert Sanja

Eric Sindermann (34) schwebt auf Wolke sieben. Nach einer turbulenten On-off-Beziehung machte der Realitykönig seine Beziehung zu dem TV-Sternchen Sanja Alena (31) Anfang Juni offiziell. Dass es ihm mit der Blondine ernst ist, bewies er erst kürzlich, als er sich Sanjas Namen als Tattoo stechen ließ. Trotz ihrer Streitereien scheinen die beiden Stars im Liebeshimmel zu sein. Jetzt gratuliert Eric seiner Liebsten zum Geburtstag.

"Alles Gute zum Geburtstag, mein wundervolles Babylein! Heute feiern wir dein 31. Lebensjahr und ich bin so dankbar, dass du in meinem Leben bist", schwärmt der Designer unter einem Schnappschuss der beiden auf Instagram. Außerdem fügt Eric hinzu: "Du bringst so viel Freude, Liebe und Lachen in meinen Alltag, auch wenn es mit uns nicht immer einfach ist."

Die Meinungen der Fans zu den süßen Zeilen sind gespalten. "Definitiv liebst du diese Frau nicht, lieber Eric. Das sieht man an jeglicher Körpersprache", beschwert sich ein Follower unter dem Bild. Ein anderer User kommentiert jedoch: "Ihr zwei seid so süß zusammen. Ich wünsche euch ganz viel Glück."

Instagram / sanja_alena Sanja Alena und Eric Sindermann

Instagram / sanja_alena Sanja Alena, Eric Sindermann und Arielle Rippegather

Instagram / sanja_alena Sanja Alena und Eric Sindermann

