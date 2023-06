Daniela erzählt: Iris Klein hatte eine schreckliche Kindheit

Nanu, was kommt denn da ans Licht? Aktuell flimmern neue Folgen von "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" über die Bildschirme. Neben Daniela (36), die Einblicke in ihr Leben mit Lucas Cordalis (55) und Töchterchen Sophia (7) gibt, spielt auch ihre Mama Iris Klein (56) eine Rolle in der TV-Sendung. In der aktuellen Folge macht Daniela ein Geständnis: Iris hatte eine schreckliche Zeit als Jugendliche.

"Sie hat eine ganz furchtbare Kindheit gehabt, mit Eltern, die sie nicht wirklich geliebt haben", erzählt die Katze in der aktuellen Folge. "Es ist wirklich so traurig, wie es klingt. Geburtstage sind für sie der Horror", gibt die Blondine zu. Immer wenn Iris Geburtstag hatte, sei sie weinend im Bett gelegen. Die 56-Jährige erinnert sich nicht gerne daran zurück: "Da rede ich nicht gerne drüber, das ist sehr verletzend für mich."

Auch Danielas Kindheit war wohl von den vielen Auf und Abs ihrer Mutter geprägt. Sie erzählt: "Meine Mutter war ganz oft verheiratet, wir sind oft umgezogen, ich hatte viele Stiefväter." Generell sei Iris in ihrem Leben oft ausgenutzt worden.

