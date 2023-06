Daniela Katzenberger ist viel schüchterner als gedacht

Daniela Katzenberger (36) ist eigentlich ganz anders. Die Kult-Blondine wurde im Jahr 2009 durch die Vox-Sendung Auf und davon in Deutschland bekannt. Sie ist zum Fernsehstar geworden und auch heute noch im TV zu sehen. In ihrer Sendung "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" bekommen ihre Fans private Einblicke von der ganzen Familie zu sehen. In der aktuellsten Folge plaudert die Mama darüber, wie schüchtern sie doch eigentlich ist.

Für Daniela sei es schon allein eine Herausforderung in einem Café ein Getränk zu bestellen – das übernehme dann ihre Mama Iris Klein (56). "Ich bin viel unscheinbarer als die meisten denken, ich bin eine flexible Rampensau. Manchmal will ich, dass man mich erkennt, aber wenn ich meine Wimpern und die Schminke abmache, bin ich nur Daniela", erzählt die Frau von Lucas Cordalis (55) in "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca".

Sich in einem sexy Bikini im Netz zu präsentieren – damit hat die Schwester von Jennifer Frankhauser (30) jedoch kein Problem. In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 36-Jährige kürzlich in einem rosafarbenen Bikini und präsentierte stolz ihre Figur. "Sechs Wochen Training. Minus 4,5 Kilo", schrieb die Influencerin dazu.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Influencerin

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de