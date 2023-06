Fans sind von Kourtney Kardashians Babykugel begeistert!

Sie setzt ihren Babybauch gekonnt in Szene! Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) verkündeten vor zwei Wochen, in freudiger Erwartung ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses zu sein. Vor wenigen Tagen offenbarten die werdenden Eltern sogar schon das Geschlecht: Es wird ein kleiner Junge! Seither geben der Realiytstar und ihr Liebster regelmäßig Updates zu ihrem Babyglück auf Social Media. Kourtneys neuster Schnappschuss sorgt bei den Fans nun für große Begeisterung!

Via Instagram teilte Kourtney vor wenigen Stunden mal wieder eine neue Fotostrecke mit ihren Followern. Auf den Schnappschüssen posiert die 44-Jährige in einem figurbetonten Outfit ganz in Babyblau. Voller Stolz legt die Beauty ihre Hände auf die wachsende Babykugel. Auf einigen Bildern zeigt sich sie sich auch ganz verschmust mit Travis. Kourtneys Fans zeigen sich offenbar begeistert von dem Schwangerschaftsshooting – innerhalb kürzester Zeit tummelten sich zahlreiche Komplimente unter dem Post. "Wenn Kourtney etwas hat, dann ist es die Liebe zu Kindern" oder "So schön – ich freue mich riesig für dich!", schrieben einige von ihnen.

Auch der werdende Papa meldete sich in der Kommentarspalte des Beitrags zu Wort. Dabei machte er eine vielversprechende Andeutung. "Ich kenne seinen Namen schon", verrät der Musiker und fügt ein Zwinker-Emoji hinzu. Genauere Details zum Namen des Babys sind bislang noch nicht bekannt.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realiytstar

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

