Geständnis: Lizzo performt mit Hangover auf der Bühne!

Sie steht dazu! Die Sängerin Lizzo (35) ist für ihre schrägen Bühnenoutfits und Hits wie "Good as Hell" bekannt. Darüber hinaus macht die Powerfrau stets mit ihrer Body Positivity von sich reden. Fans lieben sie für ihre bodenständige und nahbare Art – und nun zeigte sie sich mal wieder von ihrer menschlichen Seite. Nach einem Auftritt machte die Sängerin nämlich ein Geständnis im Netz: Sie hatte zum Zeitpunkt ihrer Performance einen fetten Hangover!

Auf Instagram teilt das Stimmwunder ein Video, das sie auf dem Open'er Festival in Polen zeigt. Darin gibt die 35-Jährige eine fulminante Performance zum Besten und schmettert einen ihrer Hits aus vollem Halse. Unter den Clip schreibt Lizzo: "Was soll ich tun? Singen, Bitch! Ich will mich ja nicht selbst loben, denn ich bin scheiße verkatert!"

Es ist nicht das erste Mal, dass Lizzo von ihrem gelegentlichen Alkoholkonsum spricht. Im Februar hatte sie gestanden, sich mit Musikkollegin Adele Adkins (35) gerne zum gemeinsamen Weintrinken zu verabreden. Dabei würde es so feuchtfröhlich zugehen, dass sie sich hinterher nicht mehr darin erinnern könne, wie es bei der Britin zu Hause aussehe, noch wie es dort rieche.

Getty Images Lizzo im Februar 2023

Getty Images Lizzo auf dem Glastonbury Festival 2023

Getty Images Lizzo auf der Met Gala 2023

