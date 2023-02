Wein-Nächte: So verbringen Lizzo und Adele gemeinsam Zeit!

Sie lassen es sich ordentlich gut gehen! Lizzo (34) und Adele (34) wurden im Rahmen der diesjährigen Grammy Awards am gleichen Tisch platziert, an welchem sie den Abend gemeinsam verbrachten. Doch das kommt nicht von ungefähr: Die zwei Sängerinnen sind gute Freundinnen! Sie treffen sich auch privat sehr gern und genießen ihre Gesellschaft. Jetzt verriet Lizzo, was sie und Adele manchmal zusammen unternehmen!

Im Talk mit Heart Radio schilderte die "About Damn Time"-Interpretin, dass sie und die gebürtige Britin zusammen gelegentlich gern den ein oder anderen Wein trinken – "nur mit Eiswürfel" versteht sich hierbei. Lizzo wisse später nicht mehr, wie Adeles Haus aussieht oder nach was es darin riecht. "Wir tranken immer zu viel Wein, ich kann mich echt nicht einmal mehr daran erinnern", meinte sie.

Die Power-Frau erklärte, dass die beiden auch während der Grammys viel Alkohol getrunken haben. "Wir waren irgendwann so betrunken, dass wir nicht einmal mehr wussten, welche Kategorie im jeweiligen Moment verkündet wurde", sagte die "Good As Hell"-Interpretin. Während der Award-Show machten die zwei Freundinnen in ihrem nicht ganz so nüchternen Zustand zudem viele Selfies.

Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo und Adele während der Grammys

Anzeige

Getty Images Lizzo, Rapperin

Anzeige

Twitter / https://twitter.com/lizzo/ Lizzo und Adele bei den Grammys, 2023

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich Lizzo und Adele so gut verstehen? Ja, das überrascht mich nicht. Nein, ehrlich gesagt nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de