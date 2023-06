Laura Müller und Michael Wendler mit Baby Rome unterwegs

Wohin ging der erste Ausflug? Der Partyschlager-Sänger Michael Wendler (51) und seine Frau Laura Müller (22) begrüßten vor wenigen Tagen ihren ersten gemeinsamen Sohn Rome Aston auf der Welt. Bislang zeigten die frisch gebackenen Eltern den Kleinen noch nicht. Obwohl die Influencerin ihren Nachwuchs fürs Erste aus der Öffentlichkeit herauszuhalten scheint, gibt es nun immerhin einige Paparazzi-Bilder von der Familie. Hier wurden Laura und Michael mit ihrem Sohn gesichtet!

Am gestrigen Morgen zeigen Bilder, die RTL vorliegen, das Pärchen bei einem Ausflug mit ihrem Sohnemann in Florida ab. Dabei ging es offenbar zum Kinderarzt. Zusammen mit ihrem Sprössling besuchten die beiden das Zentrum Physicians Primary Care in Cape Coral, dem aktuellen Wohnsitz der Eheleute. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie Michael die Babyschale aus dem Auto transportiert. Laura sah in ihrem schwarzen Outfit mit großer Sonnenbrille und lässigem Dutt richtig happy aus.

Erst vor wenigen Tagen stellte die einstige Let's Dance-Kandidatin in einer Story via Instagram klar: "Um die Privatsphäre unseres Sohnes zu schützen, haben wir uns entschlossen, ihn nicht in der Öffentlichkeit zu präsentieren." Ihre Fans bat die 22-Jährige darum, diesen Wunsch auch zu respektieren.

