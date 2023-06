Madonna in Klinik: Tochter Lourdes Leon teilt pikantes Bild

Lourdes Leon (26) zeigt sich zuversichtlich. Am Samstag musste ihre Mutter Madonna (64) aufgrund eines schweren bakteriellen Infekts ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die darauffolgenden Tage wich das Model nicht von ihrer Seite und kümmerte sich rührend um sie. Im Netz hatte sie seitdem nichts mehr von sich hören lassen – bis jetzt! In einem sexy Outfit posiert Lourdes Leon nun vor der Kamera.

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 26-Jährige in einem knappen Korsettoberteil und einer blauen Jeans. Dazu kombinierte das Model eine Kette um ihre Taille, silberne Manschettenarmbänder und eine schwarze Handtasche. Mit einem ernsten Blick schaut Lourdes Leon direkt in die Kameralinse.

Erst kürzlich bestätigte Madonnas Manager Guy Oseary, dass die Sängerin an einem schweren

bakteriellen Infekt erkrankt sei. Auf Instagram erklärte er außerdem, dass Madonna weiterhin eine medizinische Versorgung benötige. Die bevorstehende Tour des Megastars müsse aufgrund ihres Zustandes vorerst verschoben werden.

Getty Images Madonna und ihre Tochter Lourdes im Jahr 2022

Instagram/madonna Lourdes Leon und ihre Mutter Madonna, November 2022

Instagram / lourdesleon Lourdes Leon, Model

