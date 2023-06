Todesangst: Madonnas Management hielt eine Krisensitzung ab

Sie waren auf das Schlimmste vorbereitet. Am Samstag sorgte Madonna (64) für einen wahren Schock: Denn aufgrund einer schweren bakteriellen Infektion wurde die Sängerin ins Krankenhaus eingeliefert. Ihre Tochter Lourdes Leon (26) wich daraufhin nicht von der Seite ihrer Mutter und auch Freunde und Fans richteten rührende Worte an den Superstar. Weil niemand wusste, ob Madonna die Infektion überleben wird, hielt ihr Management eine Krisensitzung ab.

Eine Quelle erklärte gegenüber Daily Mail: "Tatsache ist, dass zu diesem Zeitpunkt niemand wusste, wie alles enden würde. Zu wissen, dass jemand auf der Intensivstation liegt, ist beängstigend, daher gab es große Sorgen und Aufregung." Aus diesem Grund habe das Management eine Krisensitzung per Zoom abgehalten. Dabei sei beschlossen worden, die Tour von Madonna vorerst zu verschieben.

Wie BBC jetzt aber berichtete, geht es der Queen of Pop mittlerweile besser, denn sie darf sogar das Krankenhaus verlassen. "Sie ist wohlauf", bestätigte ein Sprecher. So sei die Sängerin in einem privaten Krankenwagen nach Hause gebracht worden sein, damit sie sich dort vollständig erholen kann.

Madonna bei den Billboard Music Awards 2019

Madonna im Jahr 2021

Madonna, Sängerin im Juni 2023

