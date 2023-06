Wieder verliebt: Armie Hammer turtelt mit seiner Ex-Freundin

Hat Armie Hammer (36) wieder eine neue Liebe gefunden? Gegen den Schauspieler gab es in den vergangenen Jahren schwere Kritik. Er wurde der sexuellen Belästigung beschuldigt und es war sogar die Rede von kannibalistischen Tendenzen. Seit Anfang Juni ist aber klar: Der 36-Jährige muss sich nicht wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Jetzt scheint er sich erst mal eine Auszeit zu gönnen: Armie wurde im Urlaub Händchen haltend mit seiner Ex-Freundin gesehen.

In Italien wurde Armie zusammen mit einer Blondine erwischt. Und die Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen, dass es sich dabei um seine Ex Lisa Perejma handelt. Gemeinsam schlenderten die beiden durch die Stadt Santa Margherita – und das sogar Hand in Hand. Bei einem Zwischenstopp in einem Café machten sie es sich eng beieinander gemütlich und verstanden sich offenbar bestens. Der "Call Me by Your Name"-Darsteller schien dabei richtig in Urlaubsstimmung zu sein: Er trug ein lässiges, gestreiftes Hemd und Cargohosen.

Die Liebe von Armie und Lisa war 2022 zerbrochen. Zuvor waren die ersten Vorwürfe gegen den einstigen Hollywoodstar laut geworden und er hatte sich wegen Alkohol- und Drogenproblemen in Therapie begeben. Darunter hatte wohl auch ihre Beziehung gelitten. Ein Insider hatte The Sun verraten: "Armie und Lisa haben sich vor einer Weile getrennt, aber [...] er ist in einer viel besseren Verfassung."

Anzeige

Getty Images Armie Hammer bei einer Pressekonferenz, Januar 2019

Anzeige

Getty Images Armie Hammer, Januar 2018

Anzeige

Getty Images Armie Hammer im Juni 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de