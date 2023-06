"And Just Like That"-Cameo: Darum kam Kim Cattrall zurück

Kim Cattrall (66) hatte bestimmte Voraussetzungen. Mit ihrer Rolle als Samantha Jones in Sex and the City wurde die Schauspielerin berühmt. Doch als die Charaktere und ihre Geschichten in der Serie And Just Like That wiederbelebt wurden, fehlte die Kultblondine. Im Finale der zweiten Staffel wird sie die Fans aber doch mit einem Cameo-Auftritt beglücken. Warum sie sich doch für eine Rückkehr entschied, verrät Kim jetzt.

Zu Gast in der Sendung "The View" erklärt Kim, wie es zu ihrem Auftritt in "And Just Like That" kam. "Es ist interessant, einen Anruf vom HBO-Chef zu bekommen, der sagt: 'Was können wir tun?'. Und ich sagte: 'Hm, lass mich kreativ werden'", schmunzelt die 66-Jährige. Sie habe dann klargestellt, dass sie nur unter bestimmten Bedingungen zurückkehren werde. Eine davon sei gewesen, Pat Field zurückzuholen. Die Kostümbildnerin war für die ikonischen Looks der Darstellerinnen in "Sex and the City" verantwortlich.

Der kommende Auftritt von Kim als Samantha überraschte aber nicht nur die Fans. Auch Regisseur Michael Patrick King rechnete nicht damit. Er soll nämlich genau wie die anderen Hauptdarstellerinnen seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihr haben. "Ich weiß nicht, was passiert ist. Als wir mit der Staffel angefangen haben, haben wir daran nicht gedacht", erzählte er People. Er war überzeugt, dass schon etwas "Magisches" passieren müsse, damit Kim ihre Meinung ändere.

ActionPress/Collection Christophel Kim Cattrall als Samantha Jones in "Sex and the City"

Getty Images Kim Cattrall bei den Glamour Women of the Year Awards 2022

Getty Images Michael Patrick King, Serienschöpfer von "And Just Like That"

