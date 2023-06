Besonderer Anlass: Ellen DeGeneres teilt Hochzeits-Throwback

Ellen DeGeneres (65) und ihre Liebste feiern einen ganz besonderen Tag! Seit 2004 gehen die Moderatorin und ihre Partnerin Portia de Rossi (50) gemeinsam durchs Leben. Vier Jahre später besiegelten die beiden Turteltauben ihre Liebe mit einer Hochzeit. Als gleichgeschlechtliche Menschen gemeinsam vor den Traualtar zu treten, war zu diesem Zeitpunkt noch lange keine Selbstverständlichkeit in den Vereinigten Staaten. Das weiß auch Ellen und teilt in einem Erinnerungsfoto eine besondere Message!

Via Instagram teilt Ellen am Montag einen Schnappschuss, der sie und ihre Ehefrau am Tag ihrer Hochzeit zeigt. Damit will die 65-Jährige auf eine ganz besondere Sache aufmerksam machen: der Tag, an dem die gleichgeschlechtliche Ehe im ganzen Land für zulässig erklärt wurde. "Heute vor acht Jahren war ein wichtiger Moment. Der Oberste Gerichtshof hat 'Ja' dazu gesagt, dass jeder die gleiche Freude empfinden darf, wie ich in diesem Moment", heißt es neben der Aufnahme, die zeigt, wie Ellen ihre Partnerin liebevoll in den Armen hält.

Wie happy die beiden sind, verdeutlichten Ellen und Portia erst kürzlich mit einer ganz besonderen Aktion: Das Paar erneuerte sein Ehegelübde! "Portia, du bist mein größtes Geschenk, selbst an deinem eigenen Geburtstag", schwärmte die Komikerin über ihre Angetraute, die an demselben Tag auch ihren 50. Geburtstag feierte.

Ellen DeGeneres mit ihrer Frau Portia de Rossi

Portia de Rossi und Ellen DeGeneres im Jahr 2008

Portia de Rossi und Ellen DeGeneres

