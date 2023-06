Fahrerflucht: Auto von Valentin und Renata Lusin beschädigt!

Da hatten sie Glück im Unglück! Die Profitänzer Valentin Lusin (36) und Renata Lusin (35) zählen zu den beliebtesten Gesichtern bei Let's Dance. Valentin hatte erst in diesem Jahr an der Seite von Anna Ermakova (23) die begehrte Trophäe gewinnen können. Nun müssen die Eheleute aber einen Schock verkraften: Ein Unbekannter hatte mit seinem Wagen deren Auto beschädigt – und ist anschließend einfach abgehauen!

Wie die Tänzer in Renatas Instagram-Story mitteilen, haben sie von dem Vorfall erfahren, als sie gerade am Flughafen Düsseldorf waren: "Uns ist anscheinend jemand ins Auto gefahren. Glück im Unglück: [Eine Nachbarin] hat es gesehen, sie hat es dokumentiert, direkt ein paar Fotos gemacht." Durch diese hätten die beiden auch von der Fahrerflucht des Täters erfahren: "Er ist leider ausgestiegen, hat sich das Ganze angeschaut und ist abgehauen." Mittlerweile haben die Lusins den Fall an die Polizei übergeben.

Erst vor Kurzem musste das Paar einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Renata hatte die diesjährige Staffel "Let's Dance" wegen einer Schwangerschaft ausgesetzt – leider erlitt sie jedoch eine Fehlgeburt. Im Gespräch mit Promiflash zeigte sich die 35-Jährige aber optimistisch, sich ihren Kinderwunsch eines Tages erfüllen zu können: "Wir werden es weiter probieren, ich bin bei vielen Untersuchungen und bis jetzt sieht alles gut aus."

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusins Auto

Getty Images Renata und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Renata und Valentin Lusin im Dezember 2019

