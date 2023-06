Kaum Mimik im Gesicht: Coupleontour-Ina rechtfertigt sich

Ina von Coupleontour wendet sich mit deutlichen Worten an ihre Community. Im vergangenen Jahr erlitt die Influencerin einen schweren Schlaganfall und kämpft sich seitdem zurück ins Leben. Nach zehn Monaten durfte sie das Krankenhaus inzwischen verlassen und lebt nun seit Kurzem mit ihrer Ehefrau Nessi in ihrem eigenen Haus. Doch auch jetzt noch muss die Netzbekanntheit stetig daran arbeiten, um wieder die Alte zu werden. Nun rechtfertigt sie sich für ihre noch etwas eingefrorene Mimik.

"Ich lese das oft in den Kommentaren: 'Ina, du wirkst so steif.' [...] Das Ding ist halt, dass seit dem Schlaganfall viele Dinge in meinem Gesicht nicht funktionieren", stellt sie auf Instagram klar. So habe die 27-Jährige bis vor Kurzem ihre Augen nicht entspannt schließen können, weil die Gesichtsmuskeln nicht mehr steuerbar seien. Ihre ganze Mimik müsse sie dementsprechend erst wieder erlernen: "Nur dass ihr Bescheid wisst, dass das nicht ist, weil ich keinen Bock habe oder so, sondern weil ich es einfach noch erlernen muss." Dabei bekomme Ina Unterstützung von einem Mimiktrainer.

Nicht nur in ihrem Gesicht ist die junge Mutter beeinträchtigt – auch ein Arm ist weiterhin gelähmt und das Laufen fällt ihr noch schwer. Doch sie gibt alles und kann viele Erfolge verzeichnen. Während Ina sich vor einigen Monaten wegen ihrer halbseitigen Lähmung nur mit dem Rollstuhl fortbewegen konnte, kann sie inzwischen wieder einige Schritte ohne Hilfe gehen.

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

Instagram / coupleontour Coupleontour-Ina

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

