Kontakt zu Nico: Charline Grothe & Sarah keine Freunde mehr

Die Freundschaft von Sarah Liebich und Charline Grothe gehört der Vergangenheit an! Gemeinsam mit ihren damaligen Partnern nahmen die beiden an der diesjährigen Temptation Island-Staffel teil. Während ihrer Zeit auf der Insel der Versuchung entwickelte sich zwischen den beiden Frauen eine enge Freundschaft. Doch danach fand Sarah heraus, dass Charline Kontakt zu ihrem Ex Nico hatte. Danach kriselte es zwischen den Freundinnen. Promiflash hakt deswegen genauer nach: Wie denkt Sarah heute über Charlines Kontakt zu Nico?

"Charline und ich sind seit dem Vorfall nicht mehr befreundet, für mich war das ein zu starker Vertrauensbruch", stellt die Bankkauffrau im Promiflash-Interview klar. Laut Sarah fließe zwischen den beiden "kein böses Blut". Dennoch betont sie: "Ich schließe es nicht aus, noch mal mit ihr Kontakt zu haben und wenn sie sich meldet, würde ich ihr auch antworten. Eine Freundschaft kommt für mich aber nicht mehr in Frage."

Gegenüber Promiflash macht Charline klar, dass sie ihren Fehler heute einsieht: "Es war falsch von mir, es ihr vorzuenthalten. Aber durch die Umstände und da sie ja bereits wieder glücklich ist, wollte ich weder alte Wunden aufreißen, noch ein neues Drama hervorrufen." Dennoch glaubt die Beauty, dass Sarah ihr hätte verzeihen können, wenn die "Freundschaft so innig gewesen wäre". Heute hat Charline weder zu Sarah noch zu Nico Kontakt.

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, Realitystar

Instagram / charlinegrothe Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidatin

