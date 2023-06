Krise passé: Julian Claßen und seine Tanja knutschen wieder

Hier ist doch alles wieder in bester Ordnung! Seit der Trennung von seiner Ehefrau Bibi Claßen (30) im vergangenen Jahr schwebt Julian (30) mit seiner neuen Flamme Tanja Makarić (26) schon längst wieder auf Wolke sieben. Doch zuletzt zogen Wolken über das Paradies der Influencer: Weil sie alle Bilder voneinander gelöscht hatten, kamen im Mai Gerüchte über eine Trennung auf. Inzwischen scheint alles wieder in bester Ordnung zu sein: Julian und Tanja zeigen sich happy knutschend.

In seiner Instagram-Story teilt Julian einen Boomerang aus Spanien, wo er gerade wieder mit seiner Liebsten in seiner Luxusvilla urlaubt. Darauf hat er Tanja vor traumhafter Kulisse am Meer die Hände auf die nackte Taille gelegt und drückt ihr einen romantischen Kuss auf. "Ich liebe dich", schreibt der zweifache Vater glücklich zu dem Turtelvideo. Die ehemalige Schwimmerin selbst repostet das auf ihrem Kanal und ergänzt: "Mein Ein und Alles."

Die riesige Villa direkt am Meer, die das Ehepaar Claßen ursprünglich für ihre Familie gebaut hatte, bietet scheinbar das perfekte Liebesnest für die Verliebten. Es bietet auch wirklich alle Annehmlichkeiten, die man sich vorstellen kann – sogar einen eigenen Aufzug! "Durch diesen Aufzug sind wir alle so unendlich faul geworden", gestand Julian.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in New York

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und Julian Claßen

Promiflash Webstar Julian Claßen und seine Freundin Tanja Makarić

