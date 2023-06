Während ihrer Tour: Pink wird Opfer dreister Fahrraddiebe

Langfinger werden Pink (43) zum Verhängnis! Aktuell tourt der Popstar quer durch Europa und begeistert volle Stadien mit seiner kraftvollen Stimme und ihren spektakulären Bühnenshows. Jedoch braucht auch eine Power-Frau wie sie zwischendurch mal etwas Zeit zum Entspannen. Eigentlich wollte die Sängerin da in ihrer freien Zeit einfach nur Wien erkunden: Doch verlief ihre Sightseeing-Tour wohl alles andere als geplant.

Bei einem Ausflug durch die Stadt fielen die 43-Jährige und ihre Familie dreisten Fahrraddieben ungewollt zum Opfer. "Ich hoffe, wer auch immer sie geklaut hat, baut einen Unfall und schlägt sich das Knie auf", schreibt Pink sichtlich verärgert zu einem Instagram-Bild von sich und Sohn Jameson (6). Das Bild zeigt die beiden, wie sie in den Straßen Wiens in die Kamera grinsen. Doch auch wenn sie Wien schlussendlich als "wunderschön" bezeichnet, wird die "What About Us"-Interpretin sich wohl nicht so schnell wieder auf ein Fahrrad in der österreichischen Hauptstadt schwingen.

Dass Pink nicht zum ersten Mal eine fragwürdige Erfahrung während ihrer Tour macht, bewies sie erst vor wenigen Tagen. Laut Daily Mail habe ihr ein Fan die Asche seiner Mutter überreicht – was der Musikerin schlussendlich die Sprach verschlug. "Ich weiß nicht, was ich davon halten soll", stammelte sie.

Getty Images Pink bei einem Konzert in Frankreich

ActionPress Pink, Sängerin

Getty Images Pink, Sängerin

