"Bauer sucht Frau"-Antje macht Arne einen Heiratsantrag!

Arne und Antjes Liebe verläuft im Eiltempo! Die beiden Niedersachsen haben sich in der vergangenen Bauer sucht Frau-Staffel kennengelernt und wurden schnell ein Paar. Nach nur wenigen Wochen Beziehung gab die Podologin sogar ihr altes Leben auf: Sie zog bei dem Milchviehwirt ein und begann, auf seinem Hof zu arbeiten. Nun ist sie offenbar sogar vor ihm auf die Knie gegangen!

An Ostern wird auf RTL die Sendung "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?" ausgestrahlt, in der auch Arne und Antje erneut ein Besuch abgestattet wird. In einem ersten Trailer ist zu sehen, wie die beiden ihre alltägliche Arbeit im Kuhstall verrichten – doch dann folgte ein ganz besonderer Moment: Im Stroh ging Antje in die Knie und stellte Arne die Frage aller Fragen: "Möchtest du mich heiraten?" Ob er mit "Ja" antwortet, wird aber wohl erst in der Folge zu sehen sein.

Im November hatte Antje bereits auf Instagram über das Thema Hochzeit gesprochen. Damals betonte sie allerdings noch: "Für den Heiratsantrag ist Arne zuständig." Auch Nachwuchs sei bei ihnen ein Thema. Damit wolle sich das Paar jedoch noch etwas Zeit lassen.

Anzeige

Instagram / antje_bauer_sucht_frau2022 Antje und Arne, "Bauer sucht Frau"-Paar

Anzeige

Instagram / antje_bauer_sucht_frau2022 Arne und Antje im März 2023

Anzeige

RTL Arne und Antje bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de