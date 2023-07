Für Travis: Verlässt Kourtney Kardashian die Familien-Show?

Kapselt sich Kourtney Kardashian (44) jetzt etwa von ihrer Familie ab? Vor wenigen Wochen gab die Reality-TV-Bekanntheit preis, dass sie und ihr Mann Travis Barker (47) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Wenige Tage später verrieten die werdenden Eltern auch das Geschlecht: Sie bekommen einen Jungen. Jetzt häufen sich Gerüchte, dass die Unternehmerin eine eigene Spin-off-Show über ihre Schwangerschaft machen wolle – ganz ohne die Kardashian-Familie. Will Kourtney die Show ihrer Familie etwa deswegen verlassen?

Nach 20 Staffeln der Familiensendung Keeping up with the Kardashians sowie drei Staffeln von The Kardashians soll laut Daily Mail Celebrity bei Kourtney jetzt Schluss sein. Gerüchten zufolge soll die älteste Kardashian-Schwester auch keine Lust mehr auf Streitigkeiten mit Kim Kardashian (42) haben, weswegen sie ihr eigenes Ding durchziehen wolle. Das Spin-off rund um ihre Schwangerschaft soll angeblich nichts mehr mit ihrer Familie zu tun haben.

Erst vor wenigen Tagen ließ Kourtney ihren Namen auf ihrem Führerschein ändern. Dieser lautet jetzt Kourtney Kardashian Barker. Die Fans zeigen sich nicht so begeistert: "Es hätte einfach Kourtney Barker lauten sollen" oder "Sie kann nicht mal den Kardashian-Namen aufgeben", schrieben zwei von ihnen unter dem Beitrag.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juni 2023

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Juni 2023

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Führerschein, Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de