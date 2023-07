"Hot One": Paris Hilton veröffentlicht neuen Dance-Song!

Sie will zurück in die Charts! Die Hotelerbin Paris Hilton (42) ist seit mehr als 20 Jahren ein echtes It-Girl. Neben ihrer erfolgreichen Karriere im Reality-TV konnte sie auch musikalisch den ein oder anderen Erfolg verbuchen. Genau daran möchte die Blondine nun anknüpfen: Paris steht mit einem neuen Dance-Song in den Startlöchern – und dieser ist angelehnt an ihren bekanntesten Catchphrase!

Unter anderem auf YouTube kann man sich seit dem 30. Juni den neuen Song der Hotelerbin anhören. "Hot One" ist ein eingängiger Dance-Track, der den berühmten Catchphrase "That's hot" beinhaltet, was auf Deutsch "Das ist heiß" bedeutet. Diesen Satz hatte die Blondine in jüngeren Jahren geprägt und zu ihrem Markenzeichen erklärt. Die Lyrics des Refrains lauten: "Ich, ich bin die Heiße. Das ist heiß. Es gibt eine Party, es gibt eine Party – heute Abend!"

Erst vor wenigen Wochen hatte das It-Girl sein erstes Konzert seit Längerem gegeben. Mit dabei war auch ihr kleiner Sohn gewesen, der seine Mama vom Bühnenrand aus angefeuert hatte. Dazu hatte Paris erklärt: "Baby Phoenix schaut mir bei den Proben von 'Stars are blind' für meine große Show heute zu."

Getty Images Paris Hilton auf der Met Gala 2023

Getty Images Paris Hilton im März 2023

Getty Images Paris Hilton im März 2023

