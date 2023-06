Größter Fan: Paris Hiltons Baby jubelt ihr auf der Bühne zu

Paris Hilton (42) begeistert vor allem ihr Baby. Aktuell startet die Hotelerbin wieder als Sängerin durch. Bereits in ihrer Jugend veröffentlichte sie mehrere kultige Songs und in den vergangenen Jahren legte sie auch immer wieder als DJane auf. Im April gab die Blondine dann bekannt, dass sie ihr erstes Konzert spielen werde. Nun ist es endlich so weit – und bei der Generalprobe feuert Paris kleiner Sohn sie am Bühnenrand an.

Bei Instagram teilt Paris zwei putzige Bilder von ihren Proben für das erste große Konzert. Während sie auf der Bühne fleißig ihren Auftritt probt, steht ihr Liebster Carter Reum am Bühnenrand und hält ihren gemeinsamen Sohn Phoenix im Arm. Der Kleine ist gegen den Lärm des Auftritts mit großen Lärmschutzkopfhörern ausgestattet, die mit blauen Glitzersteinen besetzt sind. Fasziniert beobachtet der Wonneproppen seine Mama beim Singen. "Baby Phoenix schaut mir bei den Proben von 'Stars are blind' für meine große Show heute zu", schwärmt Paris stolz.

Phoenix hatte Paris im Januar zum ersten Mal zur Mutter gemacht. Der Nachwuchs erblickte mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt und ihre neue Rolle als Mama scheint die US-Amerikanerin richtig zu genießen. An ihrem ersten Muttertag schrieb sie im Netz: "Mutter zu sein, ist die unglaublichste Erfahrung, die ich je gemacht habe."

Instagram / parishilton Paris Hilton und ihr Sohn Phoenix, 2023

Getty Images Paris Hilton, Performerin

Getty Images Paris Hilton mit ihrem Ehemann Carter Reum

