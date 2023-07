Jill Lange hatte einen anderen: Ex-Freund Lars Maucher weint

Jill Lange (22) und Lars Maucher (26) hatten sich 2022 bei Ex on the Beach kennen und lieben gelernt. Doch im Laufe ihrer Beziehung zogen dunkle Wolken auf. Nach einer kurzen räumlichen Trennung war bei den Influencern dann Schluss. Jetzt soll Jill im Urlaub am Ballermann etwas mit einem anderen gehabt haben – was Lars ziemlich verletzt. "Das Frechste ist, direkt nachdem sie bei einem fremden Typen geschlafen hat, schickt sie mir eine Memo und lügt mich an", gibt er bei Instagram preis.

