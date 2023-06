Lars Maucher weint: Jill hatte auf Mallorca einen anderen

Lars Maucher (26) fühlt sich von Jill Lange (22) hintergangen. Die beiden Reality-TV-Darsteller lernten sich bei Ex on the Beach kennen und verliebten sich Hals über Kopf ineinander. Die Kuppel-Show-Stars machten bereits große Zukunftspläne – doch dann kam alles anders. Ende Juni verkündeten die beiden ihre Trennung. Zuletzt zeigte sich Lars hoffnungsvoll, dass Jill und er doch noch zueinander finden. Doch jetzt berichtet er weinend: Jill habe auf Mallorca mit jemand anderem was gehabt!

"Ihr habt die Wahrheit verdient. Ich wusste es und ich habe es von Anfang an gesagt – ich bin gegen den Ballermann!", äußert Lars in seiner Instagram-Story. Nach dem Beziehungsende lenkte sich Jill am Ballermann auf Mallorca ab – Lars zufolge lernte sie dort einen anderen Mann kennen und verbrachte die Nacht mit ihm. "Ich kann es nicht mit mir machen lassen. Ich bin mega enttäuscht von mir selbst. [...] Das Frechste ist, nachdem sie bei einem fremden Typen geschlafen hat, schickt sie mir eine Memo und lügt mich an", weinte der 26-Jährige.

"Allein, dass man nach einer Beziehung direkt an den Ballermann geht und sich besäuft – ihr alle wisst, wie Jill betrunken ist", kann Lars das Verhalten seiner Ex-Freundin nicht fassen. Offenbar ist die Chance auf ein Liebes-Comeback von Lars und Jill nur noch gering. "Die Schlange auf ihre Brust – die hat eine Bedeutung. Ich würde am liebsten alles raushauen. Ich hätte mich gar nicht drauf einlassen dürfen", konnte der ehemalige "Ex on the Beach"-Kandidat seine Tränen nicht zurückhalten.

Instagram / CpH5zK2v9T6 Jill Lange und Lars Maucher auf einem Festival

Instagram / jill_langee Jill Lange und Lars Maucher, Realitystars

Instagram / jill_langee Lars Maucher und Jill Lange

