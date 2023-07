Superstar Taylor Swift soll Teil der Oscar-Akademie werden

Taylor Swift (33) wird eine besondere Ehre zuteil! Vor über zehn Jahren gelang der Sängerin mit ihrem Debütalbum "Taylor Swift" der große Durchbruch – seitdem ist TayTay aus dem Musikbusiness nicht mehr wegzudenken. Aktuell tritt die "Shake It Off"-Interpretin mit ihrer "The Eras Tour" auf – und füllt weltweit die größten Stadien. Nun erreicht die Musikerin einen weiteren Meilenstein in ihrer Megakarriere: Taylor wurde eingeladen, Teil der Oscar-Akademie zu werden!

Das berichtet jetzt unter anderem Der Spiegel: Die 33-Jährige wurde neben fast 400 weiteren ausgewählten Personen eingeladen, der Academy of Motion Picture Arts and Sciences als neues Mitglied beizutreten – und Teil der Gruppe zu werden, die jährlich die heiß begehrten Oscars verleiht. Neben Taylor sollen auch der Im Westen Nichts Neues-Regisseur Edward Berger, Austin Butler (31), Ke Huy Quan (51) und der R&B-Sänger The Weeknd (33) eingeladen worden sein. Wie der Verband zudem mitteilte, stehen insgesamt Vertreter aus 51 Ländern auf der Liste der Akademie, darunter 22 Personen, die bereits mit einem Oscar ausgezeichnet wurden.

Aktuell performt Taylor nur in Amerika ihre größten Hits aus neun verschiedenen Alben. Doch im nächsten Jahr kommt die Ex von Joe Alwyn (32) auch nach Europa! Das verkündete sie bereits stolz auf Instagram: "Ich kann es kaum erwarten, euch nächstes Jahr auf der 'The Eras Tour' zu sehen!" Neben Amsterdam, Paris und Co. wird Taylor auch in Gelsenkirchen, Hamburg und München auftreten.

Getty Images Taylor Swift, März 2023

Getty Images Taylor Swift im Januar 2020

Getty Images Taylor Swift, 2023

