Trotz Streit: Prinz William und Harry ehren Mutter Diana!

Bisher kam es nicht zur Aussprache zwischen Prinz William (41) und Prinz Harry (38). Mit der Veröffentlichung seiner Memoiren trieb Prinz Harry einen erheblichen Keil zwischen die Familie. Seither hängt der royale Haussegen schief. Vor allem das Verhältnis zu seinem älteren Bruder leidet inzwischen enorm. Trotz des Zwistes sind die Brüder jetzt jedoch in gewisser Weise auf demselben Event unterwegs. Um ihre verstorbene Mutter Diana (✝36) zu ehren, legen die zerstrittenen Brüder ihre Differenzen beiseite.

Getrennt voneinander reichten die beiden jeweils Videobotschaften ein, die bei der diesjährigen Verleihung des "Diana Awards" abgespielt wurden. Mit dem Preis sollen junge Menschen ausgezeichnet werden, die die Welt positiv verändern. Während der Prinz von Wales die Preisträger vor allem für ihren "Mut [und] ihr Mitgefühl" lobt, findet Harry einige Worte zu Ehren seiner Mutter. "Während wir zusammenkommen, erinnere ich mich an den tiefen Glauben meiner Mutter an die transformative Kraft junger Menschen", erzählt er in seiner Botschaft.

Ob bald die Versöhnung folgt, bleibt allerdings ungewiss. Wie ein Insider aus dem Palast gegenüber Radar Online verlauten ließ, weigere sich der Thronfolger, seinem kleinen Bruder einfach so zu verzeihen. "William glaubt erst an Frieden, wenn er ihn sieht", soll ein Tippgeber verraten haben.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, September 2005

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de