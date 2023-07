Yasin Cilingir ist total fasziniert von Töchterchen Medina

Yasin Cilingir (32) könnte die kleine Medina den ganzen Tag anschauen. Erst vor kurzem sind der Wahl-Hamburger und seine Frau Samira Cilingir zum zweiten Mal Eltern geworden. Die Kleine hört auf den Namen Medina-Ināya und ist der ganze Stolz der Familie. Vor allem Papa Yasin ist total fasziniert von seinem Töchterchen und kommt aus dem Staunen gar nicht raus. Im Netz teilt der ehemalige Love Island-Kandidat einen süßen Schnappschuss.

In seiner Instagram-Story veröffentlicht der Zweifachpapa ein niedliches Foto. Darauf ist zu sehen, wie er seine kleine Tochter ganz verliebt beim Schlafen beobachtet. Und auch süße Worte findet er für Medina. "Das ist echt eine große Liebe", sagt er in seiner Story. "Es ist eine schöne Zeit, die wir gerade mit ihr genießen. Wir kommen als Familie so langsam an", fuhr er fort.

Bald geht es für Medina auch schon auf Reisen. Die Familie Cilingir plant nämlich ihren ersten gemeinsamen Urlaub zu viert. "Aber erst nächsten Monat, da lassen wir uns noch etwas Zeit", verrät der Influencer. In den Urlaub geht es wohl "ganz entspannt" mit dem Auto. "Aber natürlich mit Pausen", betont der Ehemann von Samira.

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin Cilingir im Juni 2023

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin Cilingir mit ihrem Sohn Malik in Hamburg

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir, Ex-"Love Island"-Teilnehmer

