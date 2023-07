37. Geburtstag: Lindsay Lohan bedankt sich gerührt bei Fans

Lindsay Lohan (37) fühlt sich geliebt. Mitte März hatte die Schauspielerin verkündet, dass sie von ihrem Partner Bader Shammas ihr erstes Baby erwartet. Bis ihr Kind auf der Welt ist, dürfte es wohl nicht mehr so lange dauern. Angeblich soll die "Girls Club – Vorsicht bissig!"-Darstellerin einen Jungen erwarten. Jetzt durfte Lindsay aber erstmal ihren 37. Geburtstag feiern – und war total gerührt von all den Glückwünschen.

"Ich danke euch so sehr für all die wundervollen Geburtstagswünsche. Ich fühle mich so gesegnet", freute sich Lindsay auf Instagram. Zu dem Text postete sie ein Foto, auf dem sie einen Kussmund macht. "Das ist eines meiner Lieblingsbilder von dir!", schwärmte Model Tyra Banks (49) daraufhin von dem natürlichen Schnappschuss.

Auf dem neuesten Foto ist jedoch nicht Lindsays Babybauch zu sehen. Im Mai hatte die 37-Jährige auf Instagram gezeigt, wie groß ihr Babybauch schon ist. Fans können es jedenfalls schon kaum erwarten, von der Geburt von Lindsays Baby zu erfahren. "Ich bin so gespannt auf das Baby!", hatte sich unter anderem ein Fan zu der Schwangerschaft der Rothaarigen geäußert.

