Das sind Taylor Swifts schönste Looks von diesem Sommer!

Taylor Swift (33) präsentiert ihr Stilbewusstsein! Die Sängerin tourt gerade mit ihrer "The Eras Tour" durch das ganze Land. Jedes Wochenende steht sie in einer anderen Stadt in den USA auf der Bühne. Doch zwischen den Auftritten reist sie immer wieder zurück nach New York und verbringt die Zeit in ihrem Tonstudio. Und auf dem Weg dahin zeigt Taylor immer wieder ihre tollen Sommerlooks!

Unter anderem flashte die Musikerin kürzlich in einem richtig lässigen Look bestehend aus einem grauen Faltenrock, den sie mit einem Oversized-Hemd und einer Cap kombinierte. Dazu trug sie schwarze Halbschuhe mit Socken. An einem anderen Tag zeigte Tay ihre verspielte Seite: Mit einer schwarzen Shorts und einem Tanktop mit Blumenmuster versprühte sie richtige Sommervibes!

Der nächste Look begeisterte die Fans besonders: Die "Karma"-Interpretin spazierte in einem coolen Jeans-Skort zum Studio. Dazu wählte sie eine lockere weiße Rüschenbluse und eine beige Tasche in Korb-Optik. Ein richtiger Hingucker war auch ein anderer Look: Sie begeisterte in einem weißen Maxi-Rock mit einem passenden Crop-Top. Dazu trug sie braune Sandalen und eine süße Tasche – und ihren klassischen roten Lippenstift. Welcher Sommerlook von Taylor gefällt euch am besten? Stimmt ab!

Christopher Peterson / SplashNews Taylor Swift in New York

Eric Kowalsky / MEGA Taylor Swift im Juni 2023

Splash News / ActionPress Taylor Swift, Sängerin

MEGA Taylor Swift in einem weißen Zweiteiler im Mai 2023

