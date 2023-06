Wow! Sängerin Taylor Swift flasht im coolen Jeans-Skort

Taylor Swifts (33) Modebewusstsein überzeugt mal wieder auf ganzer Linie! Seit Jahrzehnten ist die Sängerin megaerfolgreich im Musikbusiness: So begeisterte sie ihre Fans mit Hits wie "Shake it Off" oder "You Belong With Me". Aktuell tritt die "I Knew You Were Trouble"-Interpretin mit ihrer "The Eras Tour" auf – und füllt die größten Stadien weltweit. Doch nicht nur ihre musikalischen Leistungen können sich sehen lassen: Gewohnt stylish spazierte TayTay jetzt durch New York!

Das zeigen die aktuellen Paparazzi-Bilder: Am vergangenen Dienstag war die 33-Jährige auf dem Weg zu den Electric Lady Studios in Manhatten – und zwar äußerst stilsicher! In einem lässigen Jeans-Skort, den sie mit einer süßen Rüschenbluse kombinierte, schlenderte Taylor durch die New Yorker Straßen. Mit beigefarbenen Slippern und einer dazu passenden Tasche machte die Ex von Joe Alwyn (32) den sommerlichen Look komplett.

Obwohl Taylor mit ihrer aktuellen Tournee und dem Schreiben neuer Musik alle Hände voll zu tun hat, sorgte sie in den vergangenen Monaten auch mit ihrem Liebesleben immer wieder für Schlagzeilen: Nachdem sich die Musikerin und der Schauspieler getrennt hatten, bändelte sie mit Matty Healy (34) an. Doch auch diese Romanze fand nach nur wenigen Wochen ein jähes Ende.

Getty Images Taylor Swift im März 2023

