Das war das erste Foto von Jenny Frankhauser und Steffen

Jennifer Frankhauser (30) denkt gern an alte Zeiten zurück. Seit einigen Jahren geht sie mit ihrem Freund Steffen König gemeinsam durchs Leben. Vergangenes Jahr hatten die Turteltäubchen ihr Liebesglück mit ihrem Sohn Damian gekrönt. Kürzlich machten auch Gerüchte die Runde, dass Jenny und Steffen schon längst verlobt seien. In den sozialen Medien teilt die einstige Dschungelkönigin jetzt süße alte Pärchenfotos. Das war das erste Bild von Jenny und ihrem Steffen.

"Das ist einfach unser erstes Bild. Beide total besoffen in der Disco", schreibt die Beauty in ihrer Instagram-Story zu dem süßen Schnappschuss, auf dem sie Steffen umarmt. Die Schwester von Daniela Katzenberger (36) erzählt ihren Fans auch gleich, wie das Bild entstanden ist: "War mit meiner Familie Bowling spielen und er arbeiten bis spät. Irgendwann kam er dann spontan dazu." Sie sei ganz aufgeregt gewesen, da sie nicht gestylt gewesen sei. "Dann meinte er irgendwann, wir sollten in die Disco gehen", fährt sie fort.

Vor wenigen Tagen wurde ihr kleiner Liebling, Sohn Damian, neun Monate alt. An diesem Tag wurde die Blondine sehr emotional: "Du lernst jeden Tag Neues und ich könnte platzen vor Stolz. Du bist schon so ein großer, schlauer, wunderschöner und extrem cooler Kerl", freute sich Jenny.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König, Realitystars

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König, Realitystars

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, ehemalige Dschungelkönigin

