Diesen Beauty-Eingriff hat Sarah Jessica Parker verpasst!

Bereut sie es nicht getan zu haben? Die Schauspielerin Sarah Jessica Parker (58) ist vor allem für ihre Rolle als Carrie Bradshaw in Sex and the City bekannt. Auch für das Sequel And Just Like That schlüpfte sie wieder in die von den Fans gefeierte Rolle. Doch seit einiger Zeit muss sich die Hollywood-Bekanntheit immer wieder Kommentare übers Älterwerden anhören. Jetzt macht Sarah ein ungewöhnliches Geständnis!

In der "The Howard Stern Show" mit Howard Stern (69) offenbart die 58-Jährige, ständig über Beauty-Eingriffe nachzudenken. "Ich glaube wirklich, dass ich das Facelifting verpasst habe. Ein gutes, altmodisches Facelifting, welches man mit 44 Jahren macht", erklärt sie ehrlich. Sarah befürchte, dass es nun zu spät für Eingriffe wäre. "Jetzt sagen die Leute: Du würdest nicht nur ausgeruht aussehen, sondern wie ein anderer Mensch", führt sie aus.

Sarah scheint daher also Natürlichkeit zu zelebrieren. Ihr Co-Star Kristin Davis (58) setzt auf Botox – dafür erntete sie jede Menge Kritik. Der Hate setzte der Schauspielerin ziemlich zu. Es sei sehr schwer für sie gewesen, so "unerbittlich verspottet" zu werden. Sie habe sich selbst Druck gemacht, wie ihr jüngeres Ich auszusehen. Mittlerweile versuche sie sich immer wieder daran zu erinnern, nicht mehr so jung aussehen zu müssen.

Getty Images Sarah Jessica Parker in New York im Juni 2023

Getty Images Der Cast von "Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon und Kim Cattrall

Getty Images Kristin Davis bei der "And Just Like That"-Premiere

