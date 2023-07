Eva Longoria und ihr José sind superglücklich auf Event!

Was für ein süßer Pärchenauftritt! Die Schauspielerin Eva Longoria (48) ist seit 2016 mit dem Unternehmer José Bastón verheiratet – auch heute noch wirken sie total glücklich. Gemeinsame öffentliche Auftritte sind eher eine Seltenheit. Deshalb freuen sich die Fans umso mehr, wenn Fotografen das Paar mal zusammen erwischen. So auch jetzt: Eva und José zeigten sich nun total verliebt auf einem Event!

Auf einem Bild, welches Daily Mail vorliegt, turteln die beiden, was das Zeug hält. Eva und José laufen eingehakt über den roten Teppich, lächeln und die 48-Jährige schaut ihren Mann dabei verliebt an. Aber nicht nur die Blicke, sondern auch die Looks fallen ins Auge. Die Mutter eines Sohnes trug ein figurbetontes beiges Kleid, welches sie mit großen goldenen Ohrringen kombinierte.

Eva und José waren aber nicht die einzigen Promis, die zu dem Event in Madrid eingeladen wurden. Auch die Frau von Chris Hemsworth (39), das spanische Model Elsa Pataky (46) posierte auf dem Red Carpet. In einem knappen schwarzen Kleid setzte sie ihre Figur perfekt in Szene. Ihren Liebsten ließ sie aber zu Hause.

