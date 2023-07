Expertin sicher: Die Ehe von Harry und Meghan ist am Ende!

Steht ihre Ehe vor dem Aus? Die Liebe zwischen Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) hatte wie im Märchen begonnen: Der begehrte Prinz hatte sich in eine bürgerliche Schauspielerin verliebt, die für ihn ins britische Königreich zog. Das Paar musste im Laufe der vergangenen Jahre jedoch einige Schwierigkeiten überwinden. Eventuell zu viele? Ein Experte will nun nämlich wissen: Die Ehe der Sussexes soll am Ende sein!

Wie die Royal-Expertin Angela Levin im Gespräch mit RadarOnline verrät, sei die Ehe zwischen Harry und Meghan nicht mehr zu retten. Nachdem die beiden im Jahr 2020 ihren Rückzug von den royalen Pflichten verkündet hatten, habe die Harmonie in ihrer Beziehung stark unter dem äußeren Druck gelitten. Die Tatsache, dass Meghan ihren Ehemann weder zur Promotour für sein Buch, noch zur Krönung seines Vaters begleitet hatte, deute für die Expertin darauf hin, dass die Herzogin schon bald ihre Koffer packen könnte: "Sie geht nicht mehr dorthin, wo er hingeht. Irgendwie sind sie schon getrennt."

Der Expertin zufolge soll auch der Bruch mit Spotify einen Keil zwischen die Eheleute getrieben haben. Nachdem die Streaming-Plattform die Zusammenarbeit mit Harry und Meghan beendet hatte, sollen sie jetzt keine neuen Projekte mehr an Land ziehen können.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Düsseldorf

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II

Anzeige

Glaubt ihr auch, dass die Ehe von Harry und Meghan vor dem Aus steht? Ja, das glaube ich tatsächlich... Nein, das ist Quatsch! Abstimmen Ergebnis anzeigen



