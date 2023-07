Hilfe mit Baby: Jasmin Wagners Mutter lebt teilweise bei ihr

Jasmin Wagner (43) kann immer auf die Unterstützung ihrer Mutter zählen. Im November des vergangenen Jahres brachte sie ihr erstes Kind auf die Welt. Kein Grund für die als "Blümchen" bekannte Sängerin, ihre Karriere zurückzustellen! Den Alltag mit Baby und den Beruf unter einen Hut zu bekommen, kann deshalb eine große Herausforderung sein. Aber mit ihrer Mutter hat Jasmin die perfekte Hilfe an ihrer Seite!

Wenn die Moderatorin heute beruflich unterwegs ist, hat sie ihre Mutter häufig als Betreuung für ihre Tochter dabei, berichtet sie Gala. Doch das ist nicht alles: Zwei Wochen im Monat wohnt sie sogar bei Jasmin! Was am Anfang nur eine Zweckgemeinschaft gewesen sei, habe sich nun zu einer richtig guten Beziehung zwischen den beiden entwickelt. "Meine Mutter wird jetzt so was wie meine Freundin und auch Verbündete. Ohne sie geht gar nichts", schwärmt die 43-Jährige.

Doch das war nicht von Anfang an so! "Wir mussten uns auch echt finden. Es gab keine große Katastrophe, aber es war für uns auch echt Arbeit, wieder so auf einer Frequenz zu funken", gesteht Jasmin. Aufgrund der neuen Situation würden die beiden sich jetzt aber erstmals richtig kennenlernen und zahlreiche unbekannte Dinge voneinander erfahren.

Getty Images Jasmin Wagner im Juni 2023 in Berlin

Getty Images Jasmin Wagner, Sängerin

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner im Juni 2023

