Kate Merlan hat nach Fettabsaugung ein großes Hosen-Problem!

Kate Merlans (36) Po macht ihr Probleme! Vor wenigen Wochen hatte sich die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin dazu entschieden, sich Fett an ihren Beinen absaugen zu lassen. Insgesamt 6,1 Liter wurden entfernt. Doch auch wenn die Influencerin mit dem Ergebnis zufrieden ist, steht sie nun vor einem Problem: Kates Hintern passt nicht mehr in ihre Hosen! "Weil mein Po einfach zu groß für meine Beine ist", erklärt die 36-Jährige die Problematik in ihrer Instagram-Story.

