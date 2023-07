Rassismus-Vorwurf: Prinzessin Kate war für harte Antwort

War Prinzessin Kate (41) das Zündlein an der Waage? Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) machen den britischen Royals, seitdem sie ihre royalen Verpflichtungen an den Nagel gehängt hatten, das Leben ganz schön schwer. Vor allem das Enthüllungsinterview von Meghan mit Talkmasterin Oprah Winfrey (69) schlug ein wie eine Bombe. Darin behauptete die 41-Jährige, dass sich Mitglieder des Königshauses rassistisch geäußert hätten. Jetzt heißt es, dass Kate eine tragende Rolle bei der Antwort des Palastes spielte.

Im Interview mit Oprah hatte Meghan behauptet, dass im britischen Königshaus vor der Geburt ihres ersten Kindes Archie Harrison (4) gefragt worden sei, wie dunkel dessen Hautfarbe wohl sein würde. Diese und andere Aussagen von Meghan waren offenbar zu hart, um sie zu ignorieren – denn das britische Königshaus antwortete prompt. In dem Statement hieß es, dass die Familie traurig darüber sei, was Harry und Meghan angeblich durchmachten. Dennoch wurde betont: "Erinnerungen können variieren". Für diesen Zusatz soll Kate höchstpersönlich gesorgt haben, wie die Journalistin Valentine Low in ihrem Buch "The Hidden Power Behind The Crown" schreibt.

Valentine zitiert einen Insider, der behauptet, dass vor allem Prinz William (41) und Kate gegen die Aussagen des Interviews "härter vorgehen" wollten. Vor allem Kate habe an einem Satz getüftelt, der ausdrücken soll, dass vieles von dem, was Meghan sagte, nicht der Wahrheit entspreche. Schlussendlich einigte man sich auf den Satz "Erinnerungen können variieren". "Wenn dieser Satz oder ein ähnlicher Satz nicht enthalten ist, wird alles, was sie gesagt haben, als wahr angesehen werden", sollen damals Kates Gedanken gewesen sein.

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate

Getty Images Prinz Charles, Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry, Dezember 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

