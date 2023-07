"Vorher hübscher": Diogo Sangres Mutter zu Gesichtstattoo

Diogo Sangre (28) steht total auf Tattoos! Der Reality-Star war schon bei Temptation Island V.I.P und ist aktuell bei B:REAL – Echte Promis, echtes Leben zu sehen. Abseits der TV-Sendungen hat der Hottie eine Leidenschaft für Tattoos – er selbst ist auch Tätowierer. Vor wenigen Monaten ließ er sich einen Schriftzug im Gesicht stechen. Das sagt Diogos Mama zu seinem Tattoo im Gesicht.

"Du warst so hübsch ohne Tattoo", sagte seine Mutter zu ihm, wie er Promiflash im Interview erzählt. Sie habe auch gesagt, dass er es wieder wegmachen solle. In seinem Gesicht steht "Alles passiert aus einem Grund" auf Chinesisch. "Ich finde chinesische Zeichen allgemein cool und ich wollte auch nicht, dass jeder direkt erkennt, was da steht", erklärt der Reality-TV-Star.

Bei seinen Fans kam das Gesichtstattoo auch nicht wirklich gut an. "Schrecklich, wie Menschen ihren Körper versauen" oder "So ein hübscher Mann und dann so was, warum?", lauteten nur zwei der Äußerungen vieler erschrockener Fans unter einem älteren Promiflash-Beitrag auf Instagram.

Instagram / diogosangre Diogo Sange im März 2023

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im Februar 2022 in München

