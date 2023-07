Wegen Megavilla: Cristiano Ronaldo hat Stress mit Nachbarn

Cristiano Ronaldo (38) ist in seiner Nachbarschaft wohl nicht so beliebt. Der Star-Fußballer wechselte vor wenigen Monaten in den Wüstenstaat Saudi-Arabien. Dort kickt er mittlerweile für den Verein Al-Nassr. In seiner Heimat Portugal baut er sich aber trotzdem noch einen luxuriösen Zweitwohnsitz. Doch der sorgt jetzt für gewaltigen Ärger: Wegen der riesigen Baustelle muss sich Cristiano nun mit wütenden Nachbarn auseinandersetzen.

Wie das Magazin Look berichtet, wird bereits seit drei Jahren an der Luxusvilla gebaut – und das sehr zum Ärger der Nachbarn. Die sollen aber nicht nur wegen des Baustellenlärms erzürnt sein, sondern auch wegen der Optik des Anwesens. "Das Haus ist so groß, dass es aussieht wie ein Krankenhaus. Meine Straße ist seit Monaten gesperrt, mein Garten ist voller Staub. Und das alles nur wegen Pharao Ronaldos Pyramide...", wütet ein Anwohner wohl gegenüber dem Magazin. Und Ruhe ist nicht in Aussicht: Angeblich wird sich die Fertigstellung noch mindestens ein Jahr hinziehen.

Sobald das Haus dann aber fertig ist, kann es durchaus sein, dass Cristiano dort auch einzieht. Auch wenn er vorerst wohl bei Al-Nassr bleiben will, soll der Sportler sich in dem Wüstenstaat nämlich alles andere als wohlfühlen. "[Er] hält es nicht mehr aus. Die Infrastruktur ist sehr weit weg von dem Standard in modernen Gesellschaften", meinte das spanische Blatt Mundo Deportivo.

Getty Images Cristiano Ronaldo nach einem Länderspiel im Juni 2023

Getty Images Cristiano Ronaldo bei der "Ronaldo"-Weltpremiere

Getty Images Cristiano Ronaldo im Januar 2023

