Zweifach-Mama Cheyenne Ochsenknecht zeigt ihren hotten Body!

Cheyenne Ochsenknecht (22) präsentiert stolz ihren After-Baby-Body. Die Influencerin und ihr Ehemann Nino Sifkovits sind vor kurzem zum zweiten Mal Eltern geworden. Töchterchen Mavie ist jetzt die große Schwester von Brüderchen Matteo Nael. Nur wenige Monate nach der Geburt ist von Babypfunden jedoch nichts mehr zu sehen. Cheyenne zeigt ihren heißen After-Baby-Body in den sozialen Medien – und der kann sich definitiv sehen lassen.

In einem supercoolen Look posiert die Tochter von Natascha Ochsenknecht (58) auf Instagram vor dem Spiegel im Ferienhaus auf Ibiza. Sie trägt ein knappes Bikini-Höschen und dazu ein schwarzes Netzoberteil. Dadurch bekommen die Fans freien Blick auf ihren flachen Bauch: Den setz die Beauty mit einer funkelnden Bauchkette voll in Szene. Ihre lässige Sonnenbrille rundet das Outfit ab.

Cheyennes Community ist völlig aus dem Häuschen. "Zwei Kinder und so einen Body?! Wie machst du das?!" oder "Du hast nach zwei Schwangerschaften einen tolleren Körper als ich ohne Kinder. Toller Body, toller Charakter, genieß den Urlaub", heißt es zum Beispiel in der Kommentarspalte.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihr Sohn Matteo Nael 2023

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht, Model

