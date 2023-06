"Halt die Klappe": Cheyenne Ochsenknecht gegen Mum-Bashing

Cheyenne Ochsenknecht (22) bekommt fiese Kommentare im Netz! Die Influencerin und ihr Mann Nino Sifkovits durften vergangenen Monat ihr zweites Kind, Söhnchen Matteo Nael, auf der Welt begrüßen. Ihr jüngster Sprössling hält die beiden aber so richtig auf Trab – er schreit aktuell viel. In den sozialen Medien erntete Cheyenne für den Umgang mit ihrem Neugeborenen üble Kommentare. Jetzt wehrt sie sich gegen das Mum-Bashing.

"Es regt mich so auf, dass es so viele Frauen gibt, die andere Frauen fertig machen und einem erzählen wollen, wie man sein Kind zu erziehen hat", macht sie ihrem Ärger in ihrer Instagram-Story Luft. Sie würde kein Problem darin sehen, ihrem Kind zu sagen, dass es leise sein soll. Doch Fans der 22-Jährigen stören sich an Cheyennes Formulierung: "Halt die Klappe". Doch die Influencerin wehrt sich: "Ich hab mein Kind weder geschlagen noch hab ich es gegen die Wand geschmissen noch habe ich es angeschrien, dass es die Klappe halten soll."

"Es kann mir keiner erzählen, dass es Mütter gibt, bei denen alles in Ordnung ist", sagt die Zweifachmama. Das sei jedoch kein Grund, andere Mütter zu beleidigen. "Du bist auch viel zu jung für zwei Kinder" oder "Dann hättest du einen größeren Altersunterschied zu deinen Kindern wählen sollen", sind Kommentare, die Cheyenne bekam.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits mit Mavie im Oktober 2021

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihr Sohn im Mai 2023

Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht im März 2023

