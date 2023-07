Gerüchte: Hat Prinzessin Kate sich Botox spritzen lassen?

Hat sie nachgeholfen? Prinzessin Kate (41) ist weltweit als royale Fashionista bekannt. Egal, was die Gattin von Prinz William (41) trägt, wird direkt zum Trend. Dabei kombiniert die dreifache Mutter gerne mal teuer mit einem echten Schnapper. Beispielsweise ist sie großer Fan von Zara-Ohrringen. In den vergangenen Jahren kamen jedoch auch anderweitig Gerüchte über Kate auf. Denn es wird gemunkelt, dass ihr Gesicht nicht von Natur aus so glatt ist...

Im Netz spekulieren die Royal-Fans derzeit, ob die 41-Jährige auf mehr als nur auf eine Anti-Falten-Creme setzt. Anlass für die Spekulationen liefern aktuelle Fotos der Prinzessin. In der vergangenen Woche besuchte sie die Wiedereröffnung des Young V&A Museums in London. Auf dem Event strahlte Kate um die Wette – und dabei fällt ihren Unterstützern auf: Lediglich links und rechts bilden sich Falten auf ihrer Stirn. Die Mitte wirkt hingegen total glatt. "Na, da hat wohl jemand nachgeholfen", meint ein User auf Instagram.

Bereits 2019 hatte die Gerüchteküche um Kate zwecks Botox heftig gebrodelt. Damals hatte der britische Königspalast die Spekulationen aber im Keim erstickt. Diese Unterstellung sei "kategorisch falsch", hatte damals ein Sprecher gegenüber New York Post klargestellt. Stattdessen soll Prinz Harrys (38) Schwägerin auf ein Feuchtigkeitsserum der Marke Biotulin schwören.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei der "Trooping the Colour"-Parade

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate beim Maidenhead Rugby Club

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de