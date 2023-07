Gewusst? Mit diesem Handballer ist Steffi Giesinger verwandt

Stefanie Giesinger (26) ist nicht der einzige Promi der Familie! Obwohl die Germany's next Topmodel-Siegerin im Netz regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben gibt, bekommen die Fans nur selten ihre Liebsten zu Gesicht. Doch wenn man genau hinschaut, findet man ein weiteres bekanntes Gesicht in der Familie des Models: den Handball-Weltmeister David Späth. Denn der Sportstar ist kein Geringerer als der Cousin von Stefanie.

Auf Instagram sind in Davids Highlights süße Schnappschüsse mit seiner Familie zusehen – darunter auch mehrere mit seiner Cousine Stefanie. Während das Model auf einem Pic auf dem Rücken des Handballers sitzt und in die Kamera lacht, umarmen sie sich auf einem anderen Bild innig. Auch ein zuckersüßes Kinderfoto der beiden von 2002 ist da zu sehen.

Stefanie scheint mächtig stolz auf ihren Cousin zu sein – und das kann sie auch! Der Handball-Torwart spielt für die Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga und ist Junioren-Nationalspieler. 2023 hat David mit seinem Team den DHB-Pokal gewonnen, nachdem er drei Siebenmeter gehalten hatte.

Anzeige

Getty Images David Späth beim DHB-Pokal-Halbfinale

Anzeige

Instagram / david.spaeth29 David Späth und Stefanie Giesinger

Anzeige

Getty Images David Späth beim DHB-Pokal-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de