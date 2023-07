Heiße Gerüchte: Geht Eva Longoria bald etwa in die Politik?

Will Eva Longoria (48) die Branche wechseln? Die Schauspielerin ist vor allem durch ihre Rolle der Gabrielle Solis in der TV-Serie Desperate Housewives bekannt. Inzwischen arbeitet sie aber auch als Regisseurin und Produzentin. Doch das ist nicht alles: Neben ihrer Film- und Fernsehkarriere absolvierte sie ein Politikstudium und ist bekennende Demokratin. Jetzt verdichten sich die Hinweise, dass Eva als Politikerin durchstarten will!

Die 48-Jährige soll sich ziemlich gut mit dem US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden (80) verstehen. Das sah man zuletzt auch auf Fotos, die beim Screening ihres Films "Flamin' Hot" vor dem Weißen Haus entstanden sind, die sie bei innigen Umarmungen zeigen. Der 80-Jährige wolle sie angeblich sogar in sein Kabinett berufen. Einem Statement der Biden-Harris-Administration nach sei Eva eine wichtige Stimme in Amerika, die sich für Latinos einsetzt. Über ihren Film sagte Biden: "Viele von Ihnen, Ihren Vorfahren haben alles zurückgelassen, was sie kannten, um ein neues Leben in den Vereinigten Staaten zu beginnen", berichtet New York Post. Genau diese Wählergruppe könnte er ansprechen wollen, um sich neue Stimmen für die Präsidentschaftswahl 2024 zu sichern.

Eva wäre nicht der erste Promi aus der Unterhaltungsbranche, der Fuß in der Politik fassen möchte. Der Schauspieler Arnold Schwarzenegger (75) war zum Beispiel von 2003 bis 2011 Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien. Ronald Reagan, der ebenfalls als Film- und Fernsehstar bekannt wurde, hielt dieses Amt von 1967 bis 1975 inne. Von 1981 bis 1989 war er sogar US-Präsident.

Yuri Gripas / Pool via CNP Photo Eva Longoria und Joe Biden im Juni 2023 in Washington D.C.

Getty Images Eva Longoria im Juni 2023 in Versailles, Frankreich

MEGA Eva Longoria und Joe Biden beim Screening von "Flamin' Hot"

