2004 flimmerte das erste Mal Desperate Housewives über die Fernsehbildschirme und mauserte sich innerhalb kürzester Zeit zu einer absoluten Kultserie. Die Schauspielerinnen Felicity Huffman (55), Marcia Cross (56), Eva Longoria (43) und Teri Hatcher (53) erfuhren durch die Serie einen regelrechten Karriere-Push. 2012 war dann allerdings Schluss mit den Intrigen in der Wisteria Lane. Heute – sechs Jahre später – erinnert sich vor allem Neu-Mami Eva gern an die Zeit zurück und postet einen emotionalen Throwback!

Via Instagram teilt die 43-Jährige einen Schnappschuss von der Premiere der allerersten Staffel des US-amerikanischen Formates. "Dieses Bild bedeutet mir einfach so viel. Es war die Premierenparty von 'Desperate Housewives' – der ersten Season", beginnt die Mama des kleinen Santiagos ihre emotionalen Zeilen. Sie habe damals noch keine Ahnung gehabt, wie sehr diese Show ihr Leben verändern würde.

"Bei allem was ich bisher in meinem Leben gemacht hab, gehört diese Erfahrung zu den Momenten, die ich niemals in meinem Leben vergessen werde", schwärmt Eva weiter. Erst im vergangenen Jahr verriet die schöne Brünette in der US-TV-Show Entertainment Tonight, dass sie liebend gern noch mal in ihre Rolle der Gabrielle Solis schlüpfen würde.

Getty Images Eva Longoria auf der Premiere von "Desperate Housewives" 2004

Rex Features / Rex Features / ActionPress Desperate Housewives

Getty Images Eva Longoria, Schauspielerin

