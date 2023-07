Khloé Kardashian kann es kaum erwarten, älter zu werden!

Khloé Kardashian (39) will mit der Vergangenheit abschließen! Seit der Ausstrahlung der ersten Staffel Keeping up with the Kardashians im Jahr 2007 sind die Beauty und ihre Familie nicht mehr aus der TV-Welt wegzudenken. In ihrer Show teilt sie die Höhen und Tiefen ihres Lebens und lässt die ganze Welt daran teilhaben. Dabei kann sie inzwischen so einige Tiefpunkte verzeichnen – allen voran die zweifache Mama. Khloé offenbart jetzt, warum sie dem Älterwerden positiv gegenübersteht.

"Ich hasse es, in meinen 30ern zu sein. Es ist das schlimmste Jahrzehnt überhaupt. Ich kann es nicht erwarten, in meinen 40ern zu sein!", sagt sie in ihrer Instagram-Story. Erst Anfang der Woche hatte sie ihren 39. Geburtstag gefeiert und sich dabei an die vergangenen neun Jahre zurückerinnert. Zwar hatte diese Zeit auch seine ganz besonderen Momente, wie die Geburt ihrer beiden Kinder, doch musste die 39-Jährige auch einiges einstecken. So ließ sie sich erst 2016 von Lamar Odom (43) scheiden, der während ihrer Ehe wiederholt untreu gewesen sein soll. Zuletzt wurde sie dann mehrfach von ihrem Ex Tristan Thompson (32) betrogen.

An ihrem Geburtstag ließ sich das Reality-Sternchen ordentlich feiern. Ihre Familie ließ es sich da natürlich nicht nehmen, Khloé im Netz zu beglückwünschen. "Alles Gute zum Geburtstag für einen meiner Lieblingsmenschen", schrieb mitunter Schwester Kim Kardashian (42) auf Instagram.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im März 2023

Getty Images Khloé Kardashian auf der Met Gala 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit den Kardashian-Kindern im Disneyland, April 2023

