Kind vernachlässigt? Georgina Fleur wurde beim Amt gemeldet

Das kann Georgina Fleur (33) wohl nicht auf sich sitzen lassen! Im August 2021 ist die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin zum ersten Mal Mama geworden. Auch wenn sich der Realitystar selbst gerne im TV und den sozialen Medien präsentiert, hält sie ihre kleine Tochter geflissentlich aus der Öffentlichkeit heraus. Nicht einmal den Namen des kleinen Nesthäkchens hat der Rotschopf verraten. Nun wurde Georgina jedoch beim Jugendamt angeschwärzt – angeblich vernachlässigt sie ihr Kind!

"Die letzten Wochen waren für mich echt belastend, traumatisierend und richtig anstrengend", gibt die Influencerin in ihrer Story auf Instagram offen zu. Sie sei nämlich beim Jugendamt angeschwärzt worden, weil sie angeblich ihre Tochter vernachlässige! "Ich werde die nächsten zwei Monate unter Beobachtung stehen und bekomme dann zwei Stichvisiten", erklärt die Beauty. Dass jemand das Amt einschalte, könne Georgina gar nicht verstehen. "Ich bin wirklich persönlich beleidigt. Das hat mich echt getroffen, weil ich mein Baby über alles liebe. Ich versuche die beste Mutter zu sein und mit ihr 24 Stunden zu verbringen. Ich nehme sie überallhin mit und gebe ihr wirklich alles", stellt die 33-Jährige klar.

Trotz Georginas Bemühungen, ihre Tochter aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, passierte ihr vor wenigen Wochen jedoch ein kleiner Fauxpas – die Kleine war nämlich in einem ihrer Livestreams zu sehen. "Was gerade passiert ist, sollte definitiv nicht so passieren. Ich habe mein Handy liegen lassen und dachte, es wäre gesperrt", gab der Realitystar daraufhin zu. Die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin bat ihre Fans zudem, Screenshots, auf denen das Gesicht ihrer Kleinen zu sehen ist, zu löschen und nicht im Netz zu verbreiten.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter in Monte Carlo

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, 2023

