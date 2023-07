Kourtney Kardashian ließ Diät bei Gender-Reveal-Party sausen

Kourtney Kardashian (44) gibt sich ihren Schwangerschaftsgelüsten hin! Eigentlich ist der Realitystar dafür bekannt, einer ganz speziellen, strengen Diät nachzugehen. Dabei ernährt sich die älteste Kardashian-Schwester unter anderem auch glutenfrei. Doch inmitten ihrer vierten Schwangerschaft sollte damit wohl Schluss sein – zumindest für den Moment. Kourtney habe ihren Diätplan für ihre Gender-Reveal-Party über Bord geworfen und es sich stattdessen ordentlich schmecken lassen.

"In einem bislang einmaligen Moment hat Kourtney gesagt, dass es keine Diät-Beschränkungen gibt", heißt es in der Zusammenfassung der Party, die Kourtneys Lifestyle-Webseite Poosh veröffentlichte. "Sie wollte einfach das leckerste Essen haben, das es gibt, und sich ihren Schwangerschaftsgelüsten hingeben", heißt es weiter. Auf der Speisekarte sollen demnach "Nachos, Popcorn, Chicken-Nuggets, Pizza" sowie viele weitere Leckereien gestanden haben. Mit ihrem kalorienreichen Menü sorgt die TV-Bekanntheit nun bei ihrer Community für zahlreiche überraschte Reaktionen.

In der Vergangenheit thematisierte die 44-Jährige des Öfteren ihre Ernährung. Dabei hatte die Beauty immer wieder betont, wie wichtig ihr gesundes Essen sei. Laut ihrer Webseite Poosh ernähre sich "Kourtney vegan. Von Keto bis Intervallfasten – und sie passt ihre Mahlzeiten an einen gesünderen Lebensstil an."

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Mai 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juni 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

