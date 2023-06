Haben Travis und Kourtney Kardashian schon einen Babynamen?

Für Travis Barker und Kourtney Kardashian geht ein großer Traum in Erfüllung! Der Blink-182-Drummer und die The Kardashians-Beauty verkündeten am Wochenende voller Stolz, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Beide haben zwar Kids aus vorherigen Beziehungen, doch gemeinsam blieb der Kinderwunsch lange Zeit unerfüllt. Aber haben Travis und Kourtney eigentlich schon einen Namen für ihr ungeborenes Baby? Das deutet der Musiker jetzt jedenfalls an...

Travis meldet sich in der Kommentarspalte eines Instagram-Beitrags seiner Frau zu Wort – und macht dabei eine vielsagende Andeutung. "Ich kenne seinen Namen schon", betont der 47-Jährige verheißungsvoll und fügt zusätzlich ein Zwinker-Emoji hinzu. Genauere Details zum Namen seines ungeborenen Sohnes verrät der Musiker bislang aber nicht.

Die Fans des berühmten Paares sind nach diesem Kommentar bereits total neugierig und spekulieren wild über mögliche Optionen! "Luke? Sky?", "Es muss einfach Blue Barker sein" oder auch "Ocean Barker? Weil ihr beiden euch am Meer verlobt habt", vermuten beispielsweise drei Nutzer. Besonders viele Supporter tippen zudem auf den Namen Elvis.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Getty Images Travis Barker, Schlagzeuger

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian, April 2022

